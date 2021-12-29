В США разработали «летающую тарелку» для путешествий по Луне 4 29.12.2021, 11:43

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Фото: charter97.org

Согласно проекту, космический корабль будет парить над ее поверхностью.

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) предлагают использовать необычный аппарат в форме летающей тарелки для исследования Луны, пишет «Новое время».

Согласно проекту, космический корабль будет парить над ее поверхностью за счет силы электростатического отталкивания.

«Летающая тарелка» будет питаться от электрического поля, которое создается из-за прямого воздействия Солнца и окружающей его плазмы. В отсутствие атмосферы это солнечное воздействие создает заряд, способный поднимать пыль на высоту более метра над поверхностью Луны, и эту энергию можно использовать.

Предполагается, что корабль будет «стрелять» отрицательно заряженными ионами по поверхности, чтобы подняться вверх. При этом топливом послужит обычная соль, так как она может дать нужное количество ионов.

Крошечные ионные пучки будут использоваться как для зарядки транспортного средства, так и для увеличения естественного поверхностного заряда, противодействуя гравитации.

Художественная иллюстрация левитирующего вездехода

Фото: MIT

«С левитирующим вездеходом вам не нужно беспокоиться о колесах или движущихся частях», — говорит аэрокосмический инженер Пауло Лозано из Массачусетского технологического института (MIT).

«Рельеф астероида может быть совершенно неровным, и до тех пор, пока у вас есть управляемый механизм, удерживающий ваш ровер в плавании, вы можете перемещаться по очень пересеченной, неизведанной местности, без необходимости физически уворачиваться», — добавили ученые.

Ионные двигатели представляют собой небольшие сопла, которые ранее использовались для перемещения спутников в космос. Фактически топливо представляет собой расплав соли, который при попадании электрического заряда вылетает из сопел в виде луча. Здесь заряд переносится на поверхность ниже, чтобы дополнить свой естественный заряд. Математические модели подтвердили, что эта идея может работать и обеспечит тягу, достаточную для того, чтобы аппарат оторвался от земли.

В лабораторном эксперименте с использованием ионно-жидких источников ионов для создания электростатической силы команда смогла заставить левитировать небольшой ровер размером с ладонь и весом около 60 граммов.

«Такая ионная конструкция требует очень мало энергии для генерации большого напряжения», — говорит Лозано. «Требуемая мощность настолько мала, что вы можете сделать это почти бесплатно».

Текущий анализ только доказывает, что левитация возможна. Исследователи говорят, что для того, чтобы поднять ровер на приличную высоту, потребуется дальнейшее моделирование, но основные расчеты подтвердятся.

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