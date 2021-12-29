Публичное одиночество Кремля 4 29.12.2021, 11:51

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фото: ТАСС

Делегация РФ на переговорах с НАТО может выглядеть странно.

Йенс Столтенберг 26 декабря предложил Кремлю начать 12 января переговоры по всем беспокоящим его вопросам в рамках форума «Совет Россия – НАТО«, который в 2002 г. заменил «Совместный постоянный совет», существовавший с 1997 г. Этим генсек НАТО поставил Кремль в ситуацию, когда начинать военные действия до 12 января неприлично и не логично даже по московским понятиям, пишет украинский аналитик Сергей Климовский на своей странице в Facebook.

Сначала надо прибыть на переговоры, сорвать их, и лишь после этого можно начинать войну. Если Кремль на встречу со Столтенбергом 12 января или несколько позже не явится, то беспристрастные наблюдатели из Независимого государства Папуа Новая Гвинея назовут РФ государством-агрессором и эта весть мгновенно разнесется по всей Океании. РФ навсегда будет припечатана к столбу позора в мировой истории, так как у нее нет столько бомб, чтобы уничтожить все обитаемые острова Тихого океана. Тем более, что Океанию пять тысяч лет назад, похоже, уже бомбили чем-то тяжелым, из-за чего она и состоит из 10 тыс. островов, а бомба два раза в одну воронку не падает.

Так что, Кремлю делегацию на встречу с НАТО направить придется. Тем более, что НАТО проявило гуманизм и учло, что Рождество в РФ все еще отмечают по устаревшему календарю Гая Юлия Цезаря. НАТО решило, Рождество с Новым годом важнее, чем война и разговоры о ней, а потому предложило Кремлю с войной подождать, дав этим гарантию, что Украина до 12 января на него точно не нападет. Это также подтвердил известный политолог и депутат Госдумы Михаил Делягин. Он 26 декабря известил РФ, что Украина сможет напасть на нее только в феврале или в марте, из-за чего назвал эти два месяца «зоной риска».

Известность Делягину принесла его книга «Возмездие на пороге. Революция в России: когда, как, зачем», изданная в Москве в 2006 г. Примечательны два эпиграфа, которыми он снабдил свою книгу – «…Мочить в сортире… В. Путин» и «Что посеешь, то и пожнешь». Но поскольку революция не добралась до РФ за 15 лет, которые Делягин отводил на это, то он теперь назначает сроки нападения на нее Украины. Самое время ему написать новую книгу «Россия – между революцией и Украиной».

Кремль пока не дал официального ответа на предложение Столтенберга и не факт, что примет его, несмотря на все свои крики, что ему позарез нужна встреча с НАТО. На эту мысль наводит пост в «Телеграмм» российского сенатора Алексея Пушкова, отнюдь не последнего человека в Кремле. Пост Пушкова можно считать почти официальным ответом коллективного Кремля и из него следует, им не очень нравится предложение Столтенберга.

Формулируя их коллективное недовольство Пушков в первую очередь написал: «В Совете Россия – НАТО Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, причем все они, пусть и в разной степени, настроены против позиции России. Иногда говорят, что даже самые убежденные противники гарантий – страны Восточной Европы – будут ориентироваться на позицию США».

Итак, Кремль и Пушкова не устраивает демократия, царящая в НАТО и то, что РФ на этой встрече придется говорить не только с США, а еще и с 29 странами, которых они называют в своих СМИ «марионетками Вашингтона». Поэтому Пушков предлагает вернуться к формату «Совместного постоянного совета» 1997-2002 гг., в котором переговоры вели главы военных командований РФ и НАТО по инструкциям, полученным от политиков из Кремля и Белого дома. Без всяких политиков и почти без военных из стран «марионеток Вашингтона».

Москва в третий раз со времен пакта Молотова – Риббентропа рвется разделить с кем-нибудь если не мир, то по крайней мере Европу. В Ялте Сталин сделал это с Рузвельтом и Черчиллем, а теперь Путин хочет с Байденом скромно поделить Европу и обойтись в этом без британцев и французов. На британцев Кремль может еще и согласится, но французов хочет игнорировать. Кремль сказал французам писать на шампанском, что это не шампанское, а игристое вино, они и стали писать, так стоит ли их приглашать на новый раздел мира.

Столтенберг предвидел желание Кремля сменить формат «Совета Россия – НАТО» на формат 1997 г. и мудро назначил на 12 января в Брюсселе заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран-участниц. Этим он разделил переговоры на две «комнаты». В Брюсселе военные из 30 стран Альянса готовы поговорить с военными из РФ, а 30 политиков пойдут в другую «комнату» беседовать с царем России или с тем, кого коллективный Путин им пришлет. Швейцария уже предлагает себя в качестве такой второй «комнаты», где будут вести переговоры политики.

Жалоба Пушкова, что РФ на этих двух встречах будет одна-одинешенька против 30 стран и все они будут настроены к ней враждебно, даже прифронтовые с ней, может быть легко снята. Поскольку РФ по документам значится федерацией, то в переговорах с НАТО могут принять участие все 84 ее субъекта.

Собственно, Кадыров от имени Чечни уже двинулся в этом направлении, заявив, что хочет то ли захватить Украину, то ли Чечню присоединить к Украине. Кадыров единственный субъект в РФ, который не боится, что на него нападет Украина.

Так как Республика Чечня единственный из 84 субъектов РФ, у которого есть нечто типа собственной армии, то ее военная делегация вполне может быть приглашена на переговоры в Брюссель с начальниками штабов армий стран НАТО. Поскольку у остальных 83 субъектов армий нет, то им пока только одна дорога – в «комнату» для политиков. Когда обзаведутся собственными армиями, тоже будут ездить на встречи в Брюссель.

В «комнате» для политиков 30 стран-участниц Альянса спросят у 84 субъектов РФ как на них собирается напасть Украина. Заодно поинтересуются, почему, например, Архангельская и Мурманская области так категорично против вступления Грузии и Молдовы в НАТО. Они тоже хотят напасать на Архангельскую и Мурманскую область? Заодно успокоят Еврейскую автономную область, что НАТО даже не помышляет о ее воссоединении ни с Украиной, ни с Израилем. Может получиться очень содержательная беседа.

Поскольку самый большой ужас Кремля – это Украина, то участие украинской делегации на переговорах в обеих «комнатах» более чем естественно. Два маленьких ужаса Кремля – Грузию и Молдову тоже следует пригласить. Как страны, одной ногой стоящие в НАТО, и как страны, которые тоже могут вырасти до уровня кошмаров Кремля. Из Кремля уже начали жаловаться на то, что размещение ракет НАТО в Молдове сократит их подлетное время на две секунды, но не учитывают, что в Молдове нет места для их размещения, – все распахано.

Однако, США могут не согласиться на переговоры с РФ в таком формате 84 ее субъектов, поскольку очевидна диспропорция – 84 против 30. Участие Грузии, Молдовы и Украины ее не устраняет. Эту диспропорцию можно снять, лишь предоставив США 50 голосов по числу штатов, тем более, что США федерация де-факто и де-юре. В последнем легко убедиться, глядя как поштатно считают голоса на выборах президента США.

В таков формате вполне уместны прямые переговоры между штатом Аляска и Чукотским автономным округом. На них Аляска сможет убедить Чукотку, что Украина на нее точно не нападет и выдаст о том гарантийное письмо. Возможен даже региональный союз Аляски и Чукотки для защиты той от отрядов неких «ДНР» и «ЛНР», пришедших за дальневосточным гектаром Путина.

В целом можно полностью согласиться с заключительной фразой в посте Пушкова о том, что «Сейчас там (в НАТО) готовятся не договариваться с Россией, а выдвинуть собственные требования и дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается».

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