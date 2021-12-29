Политзаключенного Максима Знака этапировали в колонию 29.12.2021, 11:57

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максим знак

фото: tut.by

Пока неизвестно в какую.

Юриста, представителя штаба Виктора Бабарико, Максима Знака вчера вечером этапировали в колонию. Об этом сообщил в «Фейсбуке» его отец.

Пока неизвестно, в какую именно колонию он направлен.

Ранее Максим писал из СИЗО, что готов к этапу.

Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. 6 сентября 2021 года Минский областной суд незаконно приговорил его и представителя штаба Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно.

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