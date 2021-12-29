Политзаключенного Максима Знака этапировали в колонию
- 29.12.2021, 11:57
- 2,270
Пока неизвестно в какую.
Юриста, представителя штаба Виктора Бабарико, Максима Знака вчера вечером этапировали в колонию. Об этом сообщил в «Фейсбуке» его отец.
Пока неизвестно, в какую именно колонию он направлен.
Ранее Максим писал из СИЗО, что готов к этапу.
Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. 6 сентября 2021 года Минский областной суд незаконно приговорил его и представителя штаба Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно.