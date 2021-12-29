Политолог: Лукашенко сам роет себе могилу

Политолог: Лукашенко сам роет себе могилу3
- 29.12.2021, 12:17
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Процессы развиваются объективно и вне контроля белорусских властей.
История с белорусским «конституционным референдумом» со временем станет классическим примером того, как авторитарный режим в момент своего распада сам роет себе могилу. Об этом заявил российский политолог Андрей Суздальцев.
«Дело в том, что появление идеи новой конституции и конституционного референдума является ничем иным, как индикатором того, что транзит власти идет и это процесс развивается совершенно объективно и вне контроля белорусских властей», — пишет политолог на сайте «Политобоза».
Суздальцев полагает, что «предложенная Лукашенко система сложная и не будет работать».
По его словам, России тоже не нужен «какой-то председатель какого-то президиума некоего собрания, члены которого даже не выбираются».
«Зачем Москве какое-то всебелорусское собрание пенсионеров? Конечно, президент России будет говорить только с президентом Беларуси. Реальным, легитимным, и по статусу, равному себе. На этом белорусский транзит власти завершится, что и должен проконтролировать Б. Грызлов», — считает Суздальцев.