Мексика останавливает экспорт нефти 1 29.12.2021, 12:18

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Власти страны решили создать полный цикл переработки нефти на внутреннем рынке.

Мексика намерена прекратить экспорт сырой нефти с 2023 года, написал Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex) Октавио Ромеро.

Согласно данным агентства, в 2022 году страна планирует снизить объемы поставки сырья за рубеж до 435 тысяч баррелей в день, а в последующем году довести их до нуля.

Власти решили создать полный цикл переработки нефти на внутреннем рынке.

Сейчас Мексика продает за рубеж сырую нефть и затем импортирует уже переработанные дорогостоящие нефтепродукты — например, бензин и дизель. Значительную часть потребляемого топлива Мексика закупает у нефтеперерабатывающих предприятий США, добавило агентство. Правительство хочет развивать производство нефтепродуктов в Мексике вместо того, чтобы закупать их в других странах, отмечает Bloomberg.

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