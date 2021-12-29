Недогоревший корвет «Проворный» превращается в долгострой-распил 4 Александр Коваленко

29.12.2021, 12:28

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Современное российское кораблестроение предстало во всей своей красе.

Буквально неделю назад в статье Корвет «Проворный» решено достраивать: «списать нельзя, пилить дальше» я отмечал, что решение достраивать корвет проекта 20385 «Проворный», пострадавший от пожара, бессмысленно, если только не ради распила бюджетных средств. При этом достроенный корвет, если его еще достроят, будет изначально аварийным.

Кроме того, я обратил внимание на ложь представителей судостроительной верфи о том, что корпус корабля не пострадал, а выгорела лишь надстройка, поскольку на фото отчетливо были видны серьезные повреждения корпуса и полное выгорание, а так же деформация пусковых шахт.

Что же, не прошло и полгода, а в российских СМИ появились сообщения о сроках достройки корвета “Проворный”, причем с непонятным лично мне привкусом ура-патриотизма и бравады.

Российским СМИ сообщили о том, что корвет будет полностью восстановлен к 2026 году. Хотя, есть нюанс – в случае неисправности кабель-трасс ремонт может затянуться. Что самое интересное, так это то, как можно было говорить о невредимости корпуса, утверждая о повреждениях лишь надстройки, не зная при этом о состоянии, хотя бы приблизительном, кабель-трасс? То есть, корпус корабля таки пострадал от пожара, о чем сообщат несколько позже?

Как бы там ни было, а корабль решено достраивать и на это уйдет минимум 5 лет. Напомню, что сам корвет «Проворный» был заложен в 2013 году и находился он на завершающей стадии строительства. Передача корабля флоту планировалась в 2022 году.

Таким образом, при лучшем стечении обстоятельств, корвет будет сдан после 13 лет строительства, а возможно и нет. Ведь, как я говорил, очевидность повреждений корпуса более чем 100%, а значит – достройка займет больше времени и больше затрат.

Фактически корвет «Проворный» превращается в еще один масштабный долгострой для распила бюджетных средств. На этом корабле в ближайшие годы, а возможно и десятилетие смогут стабильно обогащаться соответствующие персонажи, как, например, на “ремонте” авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”.

К слову сказать, не исключено, что и сам пожар мог стать не просто стечением обстоятельств. Ведь пожар это не только способ отодвинуть сроки сдачи далеко вправо и занять верфь еще на несколько лет, но и способ скрыть хищения того или иного оборудования и материалов, которые имели место в ходе его строительства.

Современное российское кораблестроение во всей своей красе!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко sprotyv.info

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