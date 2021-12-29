В США одобрили таблетки против COVID-19 29.12.2021, 12:33

Для детей и подростков применение этого лекарства пока запрещено.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что молнупиравир получил разрешение на экстренное использование для лечения COVID-19, пишет «Новое время».

Экспериментальный противовирусный препарат, изобретенный учеными из Университета Эмори, можно использовать для «лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести (COVID-19) у взрослых».

Для детей и подростков применение таблеток Молнупиравира запрещено из-за возможного негативного влияния на рост костей и хрящей.

«Молнупиравир был открыт в Эмори благодаря потрясающему видению Джорджа Пейнтера и Денниса Лиотта, а также невероятной работе многих в нашем исследовательском сообществе», — говорит Грегори Л. Фенвес, президент Университета Эмори.

«Этот препарат является прямым вмешательством в то время, когда эта пандемия еще не закончилась», — говорит Джордж Пейнтер, генеральный директор компании Drug Innovation Ventures в Emory (DRIVE) и директор Института разработки лекарств Эмори (EIDD).

Университет Эмори участвовал в тестировании всех трех вакцин, разрешенных для экстренного использования в США — Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen). Университет все еще проводит клинические испытания вакцин среди взрослого населения и детей, а также тех, которые связаны с вариантами и бустерами смесей вакцин.

Также продолжаются исследования по оценке новых методов лечения и терапии COVID-19.

«Разрешение на экстренное использование молнупиравира — еще один важный шаг вперед в защите глобального общественного здравоохранения в борьбе с COVID-19», — говорит доктор Джонатан С. Левин, исполнительный вице-президент по вопросам здравоохранения и генеральный директор Emory Healthcare.

«Исследования, проводимые в академических медицинских центрах, имеют решающее значение для поиска следующих научных открытий и прорывов, которые улучшат жизнь и вселят надежду сейчас и в будущем», — добавил он.

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