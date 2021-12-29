Журналисты перечислили советские привычки на Новый год, от которых стоит отказаться 29.12.2021, 12:35

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В советское время люди начинали готовиться к празднованию этого праздника еще с осени.

У многих белорусов до сих пор остались привычки с советского времени относительно празднования Нового года и вообще предновогодней поры.

Журналисты ТСН рассказали, от каких советских привычек относительно этого праздника можно отказаться.

1. Мандарины. Этот фрукт был дефицитным в советские времена, поэтому люди пробовали его по сути раз в год - именно на новогодние праздники. Поэтому запах мандарин у многих ассоциируется с Новым годом. Откажитесь от этого стереотипа - эти цитрусовые можно купить круглый год.

2. Оливье, шампанское и селедка под шубой. Эти блюда были неотделимым атрибутом празднования Нового года во времена СССР. Но сейчас стоит помнить: празднование пройдет прекрасно и без "тазиков" этих салатов, а напиток может тоже быть каким угодно.

3. "Ирония судьбы". Это фильм до сих пор транслируют в канун Нового года некоторые телеканалы. Но на сегодня есть множество не менее интересных новогодних лент.

4. Баня. У многих привычка ходить в баню ассоциируется именно с предновогодним временем и фильмом "Ирония судьбы...". Объясняется все очень просто: в советское время доступ к канализации и водопроводу имели не все, но существовали общественные бани. Поэтому многие люди, желая встретить Новый год чистыми, шли в них.

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