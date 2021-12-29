Как подорожают услуги ЖКХ в 2022 году для «тунеядцев» и остальных белорусов 29.12.2021, 12:41

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Сравнительные таблицы.

В соответствии с указом № 507 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год» в Беларуси были определены предельно допустимые тарифы на 2022 год. В текущем году тарифы в Гомельской области оказались на уровне максимальных. «Флагшток» подсчитал, на сколько подорожают жировки гомельчан в следующем году.

В соответствии с указом в 2022 году в Беларуси будут действовать следующие предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги:

Наибольший процент возмещения затрат плательщиками будет обеспечен по услугам газоснабжения: в помещениях без газового отопления с установленными счетчиками использования газа граждане будут платить 95,2% всех затрат на оказание услуги. Такой же процент затрат будет и у тех, кто пользуется сжиженным газом из резервуарных установок.

Наименьший процент возмещения экономически обоснованных затрат по-прежнему будет предоставлен для услуг отопления. Для граждан, проживающих в домах с централизованным отоплением, процент возмещения затрат составит всего 18,4%. Для тех, кто отапливает помещение газом, но не имеет счетчиков, процент возмещения затрат в отопительный период составит и вовсе лишь 13,9%. А в летний период субсидированные тарифы на сжиженный газ и вовсе будут достигать лишь 5% от его себестоимости.

Рост тарифов на услуги ЖКХ по сравнению с 2021 годом представлен в следующей таблице:

Для граждан, имеющих право на использование субсидированного тарифа, больше всего по сравнению с аналогичным периодом текущего года подорожает канализация (услуги водоотведения) — на 15%.

Для тех, кто попадет в списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, увеличение тарифов на ЖКУ окажется значительнее. Больше всего увеличится стоимость 1 «куба» сжиженного газа — на 23%. Возрастет разница и в тарифах на теплоснабжение — наиболее весомой статьей в зимний период. Если субсидированный тариф вырастет на 6%, то для граждан, оплачивающих услугу по полным тарифам, стоимость теплоснабжения увеличится на 11%.

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