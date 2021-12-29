Публичный ликбез для синепалого «двоечника» 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

29.12.2021, 12:43

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Теперь отмазываться, что «не знал», «не доложили» — не получится.

Проверка на «свой-чужой» на саммите СНГ завершилась и уже можно точно сказать, что чужими оказались Молдова и Украина. Иными словами государства, где обеспечена регулярная и реальная сменяемость власти.

Те, кто доехал, зачислены в состав «своих» с различным уровнем условности, который колеблется в зависимости от ситуации в соответствующих регионах.

Но в любом случае оплеуха Минску прилетела знатная - на неформальный саммит к старшему брату Вове прилетел даже глава Туркменистана, который обычно и официальные мероприятия не жалует.

Интересно, что одной из главных тем публичной части мероприятия стала ситуация с пандемией Covid-19. Жози рекомендует к прочтению статью «Коммерсанта» на этот счет.

Получилась забавная и показательная лекция для двух вирусологов, у одного из которых в стране вируса нет, а второго - есть психоз, который нужно лечить всем, чем угодно, но только не так, как во всем нормальном мире (и в той же России, кстати).

Туркменский опыт предотвращения эпидемии вакцинами из будущего нам не сильно интересен. А вот на вопросы и ответы применительно к Беларуси мы обратим внимание.

1. Синепалый признался, что ни один из прогнозов, которые ему давали специалисты Караника-Пиневича, не оправдался. Между строк - не пронесло. Но самый главный вопрос в том, что эти модели развития ситуации рисовались исходя из того, что хотелось видеть главному вирусологу.

Очень вероятно, что теперь прогнозистов, исполнявших волю главаря хунты, сделают крайними. Особенности подготовки фуфельной статистики, таких же прогнозов и распределения ответственности в хунте. Ничего личного. Акелла промахнулся с вирусом, а отвечать шестеркам от здравохренения. От таких систем нельзя ожидать ничего иного.

Кстати, в той же России ответственность за провал вакцинации свалили в итоге на врачей, а не на пропагондонов, которые несколько стебались над вирусом, а потом и над западными вакцинами.

И вишенка на торте: те, кто развалил СССР 30 лет назад, сейчас составляют костяк антиваксеров. За комментариями в отношении последнего высказывания - в Кремль.

2. По словам Марии Поповой, единственными мерами, которые способны эффективно противостоять вирусу, являются санитарные (социальное дистанцирование, избежание массовых скоплений людей) и вакцинация с целью достижения коллективного иммунитета.

То есть ровно то, что синепалый вирусолог делает с точностью наоборот. Масочный режим отменяется, массовые мероприятия - пожалуйста, карантин для приезжих - не нужно, вакцины в страну бесплатно - ни за что.

Здесь вынуждены сказать спасибо российской стороне за публичную лекцию для неадекватного ковид-диссидента, который вынужден уже статистику по пенсионерам прятать, чтобы не стал очевидным геноцид белорусского народа.

Свои-то Караники-Пиневичи «могут только неправильные прогнозы писать», а правду сказать боятся. Потому что жизнь абстрактного белоруса ничто по сравнению с гневом синепалого и собственным благополучием.

Кстати, теперь отмазываться, что «не знал», «не доложили» - не получится. Все видели, слышали и читали, как ликвидация безграмотности прошла в публичном пространстве.

Забавно, что модель поведения «двоечника» и здесь себя проявила во всей красе. Не выучил урок - задавай вопросы преподавателю или комментируй услышанное. Активностью на этом семинаре отметились именно те двое, ради кого это все и затевалось. Иначе как осуществлять единую эпидемиологическую политику на пространстве СНГ в условиях свободного перемещения граждан между странами?

Мы с вами давно знаем, что делать:

- масочный режим;

- социальное дистанцирование;

- вакцинация доступной вакциной.

На этом о саммите, пожалуй, все, Жози пообщается еще сегодня, чтобы узнать побольше информации, как прошел «хоккей».

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