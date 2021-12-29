Литовские пограничники не пустили в страну 14 нелегалов с территории Беларуси
- 29.12.2021, 13:00
Все они были возвращены обратно.
Литовские пограничники не пустили во вторник 14 мигрантов. Все они были возвращены в Беларусь. По гуманитарным причинам Литва вчера не принимала мигрантов, сообщает BNS со ссылкой на госпогранслужбы.
Всего с начала августа в попадании на территорию Литвы было отказано более 8 тыс. мигрантов, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска. До этого в стране приняли более 4,2 тыс. человек.