Литовские пограничники не пустили в страну 14 нелегалов с территории Беларуси 29.12.2021, 13:00

Все они были возвращены обратно.

Литовские пограничники не пустили во вторник 14 мигрантов. Все они были возвращены в Беларусь. По гуманитарным причинам Литва вчера не принимала мигрантов, сообщает BNS со ссылкой на госпогранслужбы.

Всего с начала августа в попадании на территорию Литвы было отказано более 8 тыс. мигрантов, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска. До этого в стране приняли более 4,2 тыс. человек.

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