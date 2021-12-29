Глава дипломатии ЕС назвал три варианта действий РФ против Украины
- 29.12.2021, 13:11
Это может быть не только вторжение.
Европейские и американские спецслужбы не исключают вероятность военного вторжения России в Украину, но рассматривают и другие возможные сценарии российской агрессии. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Die Welt.
«Нельзя полностью исключать возможность военного вторжения. Но есть много других сценариев, которые вызывают беспокойство, даже если они менее экстремальные», — сказал он.
Боррель уточнил, что речь идет о трех вариантах:
возможной дестабилизации украинского правительства Россией с помощью гибридных тактик,
дальнейшей эскалации на Донбассе между украинской армией и боевиками
газовом давлении на Европу.
Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.