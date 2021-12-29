Илон Маск рассказал, каким видит политическое устройство колоний на Марсе 29.12.2021, 13:17

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Илон Маск

Глава SpaceX провел исторические параллели.

Первые колонии на Марсе могут управляться примерно так же, как первые колонии на Американском континенте – прямой демократией. Такое мнение высказал инициатор "марсианской" программы SpaceX Илон Маск в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману, пишет liga.net.

Он считает, что представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна, и сам он предложил бы "естественное правительство".

"Люди сами смогут голосовать за принятие законов, а законы должны быть простыми и легкими для понимания", – сказал Маск.

В августе 2021 года NASA объявило о поиске кандидатов на участие в годовом эксперименте по имитации жизни на Марсе.

13 декабря журнал Time выбрал Илона Маска "человеком 2021 года".

22 декабря Маск заявил, что выполнил обещание и продал 10% своих акций компании Tesla.

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил на Марсе воду в каньонах Маринера, причем совсем близко к поверхности и в больших количествах.

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