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Илон Маск рассказал, каким видит политическое устройство колоний на Марсе

  • 29.12.2021, 13:17
  • 1,406
Илон Маск рассказал, каким видит политическое устройство колоний на Марсе
Илон Маск

Глава SpaceX провел исторические параллели.

Первые колонии на Марсе могут управляться примерно так же, как первые колонии на Американском континенте – прямой демократией. Такое мнение высказал инициатор "марсианской" программы SpaceX Илон Маск в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману, пишет liga.net.

Он считает, что представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна, и сам он предложил бы "естественное правительство".

"Люди сами смогут голосовать за принятие законов, а законы должны быть простыми и легкими для понимания", – сказал Маск.

В августе 2021 года NASA объявило о поиске кандидатов на участие в годовом эксперименте по имитации жизни на Марсе.

13 декабря журнал Time выбрал Илона Маска "человеком 2021 года".

22 декабря Маск заявил, что выполнил обещание и продал 10% своих акций компании Tesla.

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил на Марсе воду в каньонах Маринера, причем совсем близко к поверхности и в больших количествах.

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