Беларусь побила исторический рекорд по увольнениям работников 2 29.12.2021, 13:24

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За десять лет работающих в стране стало меньше на 425 тысяч человек.

В Беларуси для жизни побит очередной рекорд: по минимуму занятых в экономике людей (проще говоря – по минимальному числу работников). Все благодаря рекордным же за последние 5 лет увольнениям, пишет InfoBank.by. За 10 лет работающих в Беларуси стало меньше на 425 тысяч человек!

В 2021 году этот процесс даже ускорился: темпы падения количества занятых в экономике – самые высокие за последние 5 лет, выше, чем в «пандемийном» 2020-м, и приближается к уровню самого кризисного 2016-го.

Это ли не основание для улучшения ситуации с занятостью, снижения «гастарбайтерства» белорусов за границу в поисках лучшей доли, увеличения количества работников? Однако за 11 месяцев года количество работающих в Беларуси стало меньше на 54,6 тысячи человек (на 1,3%). И это – наибольшее сокращение за такой период (с начала года по ноябрь) за последние 5 лет.

Результат – падение численности занятых в экономике людей до исторического минимума в ноябре 2021 года – 4 млн 255,2 тысячи человек. За 10 лет (ноябрь 2021-го к ноябрю 2011-го) работающих в Беларуси стало меньше уже на 425 тысяч человек (это – «минус целый областной центр работников»).

Сильное падение было в 2014-16 гг., что было обусловлено не столько демографическими изменениями, сколько тогдашним финансово-экономическим кризисом, с девальвациями (это снижение $-зарплат) и падением ВВП: люди в таких случаях ищут работу за рубежом.

Белорусы искали работу прежде всего – в Москве, Московской области, Питере, где уровень зарплат и востребованность в работниках любой квалификации перекрывает все неудобства. В 2017-19 гг. ситуация улучшилась: сокращение количества занятых в Беларуси стало более медленным. Но в 2020-м вновь ускорение падения числа работающих в экономике: ковид-пандемия и возникший из-за нее мировой экономический кризис привёл к девальвации и падению зарплат в Беларуси в долларовом эквиваленте.

А в 2021-м сокращение пошло еще быстрее: трудовая эмиграция «почему-то» увеличилась, не смотря на хорошие результаты в экономике.

Кроме того, уже который месяц поступает информация об увольнениях на государственных предприятиях. Наверное, это идет оптимизация производства. И это может быть ещё одной причиной такого резкого падения числа занятых в экономике – до исторического минимума.

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