Экс-президента Молдовы Додона подозревают в хищении $12 миллионов 3 29.12.2021, 13:28

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Игорь Додон

Фото: EPA

Он прибыл в прокуратуру страны на допрос.

Экс-президент Молдовы, пророссийский политик и друг Лукашенко Игорь Додон прибыл в Генеральную прокуратуру республики на допрос, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что бывший глава государства явился в Генпрокуратуру для дачи показаний по уголовному делу о хищениях на закупках электроэнергии. Его подозревают в хищении $12 миллионов.

О том, что Додона вызвали на допрос, сообщалось 21 декабря. В Генпрокуратуре объяснили, что с политиком планируют побеседовать о преступной схеме, которую в начале 2008 года руководители государственной компании Energocom осуществили по предварительному сговору с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры и Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы.

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