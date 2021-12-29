Экс-президента Молдовы Додона подозревают в хищении $12 миллионов

Экс-президента Молдовы Додона подозревают в хищении $12 миллионов3
- 29.12.2021, 13:28
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Он прибыл в прокуратуру страны на допрос.
Экс-президент Молдовы, пророссийский политик и друг Лукашенко Игорь Додон прибыл в Генеральную прокуратуру республики на допрос, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что бывший глава государства явился в Генпрокуратуру для дачи показаний по уголовному делу о хищениях на закупках электроэнергии. Его подозревают в хищении $12 миллионов.
О том, что Додона вызвали на допрос, сообщалось 21 декабря. В Генпрокуратуре объяснили, что с политиком планируют побеседовать о преступной схеме, которую в начале 2008 года руководители государственной компании Energocom осуществили по предварительному сговору с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры и Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы.