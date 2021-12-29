Белорусский медик рассказал, как ябатьки массово списывают и выливают вакцины от COVID-19 7 29.12.2021, 13:32

15,406

иллюстрационное фото: reuters

Сотрудник поликлиники отказался участвовать в этом театре абсурда.

Недавно Минздрав сообщил о том, что в Беларуси привито от коронавирусной инфекции почти 50% взрослого населения.

Как ни странно, в эти цифры мы верим: Беларусь всегда была в лидерах по подгону статистики до интересующих государство цифр, пишет телеграм-канал «Белые Халаты. News».

Интересен другой вопрос: сколько среди этих 50% реально привитых от COVID?

Давно мы не поднимали тему вакцинации в раковину. Нам пишут:

«Добрый день. Я работаю в одной из поликлиник Минска. Просто хочу поделиться информацией по поводу вакцинации от ковид, точнее — о том, что с ней происходит. Судя по тому что мы отстаем по темпам вакцинации в городе, то таким способом другие поликлиники уже давно стали прививать.

Если раньше списывание вакцины и выливание в УНИТАЗ были единичными случаями, то сейчас все просто достигло каких-то промышленных темпов: все пытаются подогнать какие-то планы к НГ, мол, срок годности вакцины выходит и нужно срочно «всех привить».

Руководство слушать не хочет ничего о том что большая часть наших пациентов уже привилась, а остальные просто не хотят и не собираются. Всем важен только план. Сам лично я отказался участвовать в этом театре абсурда, но как смотрю все и без меня отлично справляются».

Как всегда: в Беларуси существует план по вакцинации, и если на первых порах государство как-то пыталось создать видимости агитации в пользу прививок против ковид, то сейчас — окончательно на это забило и просто спустило цифры, которым нужно соответствовать. Каким образом будет достигнуто соответствие плану — никого не волнует.

Одни указывают, другие исполняют. Коронавирус ждет и потирает лапки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».