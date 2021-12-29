Эдуарду Бабарико предъявили новые обвинения

Эдуарду Бабарико предъявили новые обвинения6
- 29.12.2021, 13:35
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Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Эдуарду Бабарико, сыну экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, предъявили новые обвинения, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Эдуарду Бабарико все-таки предъявили новые обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико в среду.
Там уточняется, что статус Эдуарда по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, остается неизвестным.
"Адвокаты под подпиской о неразглашении. Мы по прежнему ждем официальных комментариев СК и прокуратуры и требуем немедленного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Эдуарда", - подчеркивается в сообщении.
Виктора Бабарико Верховный суд 6 июля незаконно приговорил к 14 годам лишения свободы. Сейчас он находится в колонии в Новополоцке.
Виктор и Эдуард Бабарико признаны политзаключенными.