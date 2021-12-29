закрыть
29 декабря 2021, среда, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эдуарду Бабарико предъявили новые обвинения

6
  • 29.12.2021, 13:35
  • 6,652
Эдуарду Бабарико предъявили новые обвинения
Эдуард Бабарико и Виктор Бабарико

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Эдуарду Бабарико, сыну экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, предъявили новые обвинения, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"Эдуарду Бабарико все-таки предъявили новые обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико в среду.

Там уточняется, что статус Эдуарда по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, остается неизвестным.

"Адвокаты под подпиской о неразглашении. Мы по прежнему ждем официальных комментариев СК и прокуратуры и требуем немедленного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Эдуарда", - подчеркивается в сообщении.

Виктора Бабарико Верховный суд 6 июля незаконно приговорил к 14 годам лишения свободы. Сейчас он находится в колонии в Новополоцке.

Виктор и Эдуард Бабарико признаны политзаключенными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип