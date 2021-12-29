Forbes: США могли получить полные разведданные о российской армии 29.12.2021, 13:51

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Информацию собрали американские ВВС.

Американские самолеты летали над Украиной и Черным морем, отслеживая расположение армии РФ. Об этом сообщает Forbes.

По информации журнала, примерно в 60 километрах от территории, подконтрольной боевикам на Донбассе, летали самолет боевого управления E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и стратегический разведчик RC-135.

Отмечается, что E-8 Joint STARS оснащен радаром, способным отслеживать перемещения наземных целей, а также собирать данные о направлении и скорости их движения. В свою очередь, RC-135 может собирать радиолокационные сигнатуры техники противника.

Не исключено, что в результате подобных полетов экипажи «получили полное представление о российских войсках», говорится в статье.

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