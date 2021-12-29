Диплом времен Древнего Рима нашли в Братиславе 1 29.12.2021, 14:03

Фото: Bratislava City Museum

В нем перечисляются права легионера и подтверждается статус солдата в отставке как римского гражданина.

Археолог Ярослава Шмидтова и ее коллеги, проводя раскопки на месте римского военного лагеря Герулата на юго-западе Словакии, обнаружили фрагмент римского военного диплома, пишет «Новое время».

В дипломе перечисляются права легионера и подтверждается статус солдата в отставке как римского гражданина.

Исследователи также обнаружили монеты, пряжки, части конской сбруи, стекло, железные предметы и керамику, датированные третьим веком нашей эры.

В этот период специалисты исследовали римский канал для каменной кладки. Канализационное соединение, которое, вероятно, вело к каналу, было неожиданной находкой для профессионалов во главе с археологом Ярославой Шмидтовой. На этом месте также выкопали кости животных.

«В рамках исследования археологи также изучили средневековый ров глубиной более трех метров и шириной около восьми метров», — сказали в музее.

Изюминкой исследования стал фрагмент римского военного диплома.

Диплом — официальная копия указа, изданного императором в Риме, — предоставлял привилегии отставным солдатам римской армии и служил личным доказательством статуса солдата наряду с предоставленными правами.

«Он подтвердил, что его владелец был гражданином Рима и что эта привилегия, согласно правовым нормам, действовавшим в разное время, также распространялась на его жену и детей», — добавили в музее.

На сегодня в мире найдено около тысячи таких дипломов, но только два, включая недавно обнаруженный, получены из лагеря Герулата в Братиславе.

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