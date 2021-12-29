«С трудом вкладываюсь в 200 рублей на четверых» 29.12.2021, 14:16

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Что покупают белорусы для новогоднего стола.

В этом году мы завели традицию заглядывать в корзины простых белорусов: что они покупают в супермаркетах, что готовят из купленных продуктов, сколько тратят и как экономят? В завершение года — новогодние корзины.

Журналисты myfin.by узнали у разных героев, что они покупают к празднику и какие блюда получатся из купленных продуктов.

«С трудом вкладываюсь в 200 рублей на четверых»

Виталий, 45 лет:

— Я покупаю на новогодний стол мясо, колбасу, сыр, овощи, иногда смотрю готовые салаты. Вместе со спиртным получается примерно 200 рублей на 4 члена семьи.

Готовить будем классику ― оливье, салат с крабовыми палочками. А еще любим, чтобы на новогоднем столе было минимально жареного и максимально тушеного.

«Утром первого января готовлю тирамису»

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной:

— Новогодний стол на четверых я накрою чисто символический ― шампанское, напиток, чтобы запивать, и обязательно салат с горошком. Еще покупаю мандарины. Больше трат и нет, картошка и морковка у нас свои. На застолье многое готовлю сама, например, пирожные и заливное из рыбы. А первого января буду делать тирамису ― это наша традиция.

«Оливье и крабовый съедят первыми»

Анастасия, 31 год:

— Компания у нас будет примерно из 10 человек. На нашем новогоднем столе обязательно будут оливье, салат с крабовыми палочками, красная рыба, мясо по-французски, нарезки из овощей и сыра.

Мне нравится делать канапе и корзиночки с разными наполнениями, например, со сливочным сыром и красной рыбой. Если удается найти икру на акции, то на столе будут канапе и с икрой тоже. Пытаюсь как-то разнообразить меню, но все равно из практики замечено, что оливье и крабовый салат съедают первыми. Отдельно для женского коллектива приготовлю салат с мидиями или греческий ― мужчины к такому не притрагиваются обычно. В этом году хочу добавить что-то необычное ― скорее всего, куриные рулетики.

На все ушло примерно 300 рублей. Это не учитывая спиртное и то, что какие-то продукты мы берем свои, например, картошку.

«Картофель можно не покупать ― был хороший урожай»

Михаил:

— Расходы получаются достаточно большими для нас ― чтобы почувствовать праздник, потратили примерно 80 рублей на трех человек. Начинаю закупки всегда с коньячка и шампанского. Еще купили красную рыбу, куриное филе и фрукты. И поставим на стол картофель ― его можно не покупать, потому что осенью собрали достаточно.

«Должно быть всего по чуть-чуть, иначе придется выбрасывать»

Наталья, 41 год:

— На новогодний стол я выделила 250 рублей. Приготовлю классическое мясо и два салата, но считаю, что на новогоднем столе должно быть всего по чуть-чуть. Иначе это изобилие никто не съест и придется выкинуть.

«Газированные напитки покупаем по желанию детей»

Игорь, 41 год:

— Мы на семью с двумя детьми тратим примерно 300 рублей. Покупаем рыбу, фрукты и овощи. Салатов не делаем. Еще дочка любит газированные напитки, и хоть это вредно, но в честь праздника купим кока-колу.

На ужин жена сделает рыбу в духовке с лимоном. Больше ничего особенного не готовим. Лучше мы проведем время вместе, чем жена будет полвечера готовить, а еды потом окажется слишком много.

«Будет 4 семьи ― каждый приносит свое»

Кристина, 34 года:

— В этом году у нас на празднике соберутся 11 человек. Мы покупаем рыбу, курицу, мясо, мандарины, к ним еще нужны салаты и нарезка. На все это ушло около 300 рублей.

Закупать все продукты разом неудобно, поэтому покупаю по порядку. Рыбу мы уже купили. Мясо берем за 2-3 дня до Нового года, а вот курицу возьмем 31 числа. Фрукты покупаем сразу небольшими порциями, приносим домой, пробуем и тогда уже берем на новогодний стол.

На праздник мы попробуем сделать что-то по необычным рецептам. В этом году моя мама решила смешать пекинскую капусту, кукурузу и копченую колбасу с майонезом. Она попробовала приготовить этот салат до Нового года и дети его так быстро съели, что теперь этот рецепт считается чуть ли не любимым в семье.

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