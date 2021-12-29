Рептилоиды против России 1 Михаил Брошин

29.12.2021, 14:17

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В пропагандистском «лего» конспирология является одним из часто используемых элементов.

Используя ее, умелые руки способны запудрить мозги существенной части аудитории. Однако, когда случается перебор, очередная агитка превращается в анекдот.

РИА Новости еще в середине года поведало о «масштабной когнитивной войне, направленной на уничтожение смыслов российской цивилизации». Ее оружием, по версии агентства, является Google, формирующий «сознание миллионов и миллиардов людей на всех континентах», и школьные учебники.

Организация Русстрат, позиционирующая себя как институт международных политических и экономических стратегий, на днях творчески развила эту идею. В ее трактовке задачей «когнитивной войны» является ни много ни мало «взлом личности» с помощью использования «уязвимостей человеческого мозга». Делается это в том числе при помощи литературы и кино.

«Одной из внедряемых ими новых установок является постепенная отмена частной собственности в пользу арендованной. Это будет касаться не только жилья, но и автомобилей, одежды. Глобальному обществу навязывается запрет на говядину, свинину, рыбу для «борьбы с выбросами углерода по всему миру и для сохранения биоресурсов» и переход на компостный суррогат пищевой 3D-печати. По задумке всё будет арендоваться, частная собственность исчезнет, а еду будут поставлять напрямую из пробирок», – пишет Русстрат.

Далее объясняется, какая сфера особенно уязвима для когнитивной войны: «Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что среднее образование в России в ужасающем состоянии».

И вот тут сразу возникает вопрос: а кто руководит образованием в РФ на де-факто 22-м году власти Владимира Путина? ЦРУ? Моссад? Инопланетяне?

Не исключено, что последние. Еще один пропагандистский сайт «Политнавигатор» опубликовал статью «Рептилоиды ремонтируют планету. Населению предложено сократиться». И в этом тексте речь тоже идет об аналогичных планах переустройства мира: «призывах к молодёжи урезать потребности до минимума, перестать размножаться и всю жизнь прожить на площади в шесть квадратных метров, катаясь по маршруту дом-работа-дом на самокате», а также намерении накормить россиян «пищей из белка насекомых».

В общем, пропаганда сильно озаботилась планами супостатов скорректировать потребительские привычки и рацион граждан. Давеча она пугала то ли «обобществлением, то ли вообще «отменой женщин» на Западе, а на минувшей неделе тиражировала страшилку в виде «блюд из белка сверчков и мучных червей».

Ну и конечно «когнитивная война» на пороге. Правда, глашатаи, предупреждающие о новом типе агрессии, невольно встали на путь саморазоблачения:

«Когнитивная война, это война за человеческий разум. И здесь целью не является уничтожение человека. Он «переформатируется», превращаясь в подобие того, что желает видеть агрессор, – объясняет Русстрат. – Массово приёмы когнитивной войны проявляются в попытках замены традиционных ценностей на либеральные».

То есть по сути войной называют обычную конкуренцию идей и моделей. Ту самую, которую в свое время с треском проиграл Советский Союз, из-за чего и развалился.

Российская Федерация за 30 лет тоже не смогла создать собственный привлекательный образ. Кто в этом виноват? Конечно, рептилоиды!

Такой уровень пропаганды практически гарантирует Кремлю поражение в «когнитивной войне». Когда современные политруки несут лютый трэш, любой вменяемый человек может только посмеяться.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

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