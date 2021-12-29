Зеленский второй год подряд лидирует в рейтингах «Политик года» и «Разочарование года» 2 29.12.2021, 14:30

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Показатели президента Украины в «обеих номинациях» выросли.

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд возглавляет рейтинги «Политик года» и «Разочарование года». Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Опрос показал, что в обеих «номинациях» заметен рост показателей президента. Так, в 2021 году «политиком года» Зеленского назвали 17% украинцев, в прошлом году таких граждан было 14,8%. В то же время, 45% опрошенных считают Зеленского «разочарованием года». В прошлом году считали 28% респондентов.

На втором месте в номинации «Политик года» оказались пятый президент Петр Порошенко (8,1%) и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8%). В то же время, в категории «разочарование года» Порошенко упоминали чаще (8,5%), чем Разумкова (3%).

По мнению 15% опрошенных, политиком года вообще некого назвать. Еще почти 20% затруднились ответить на этот вопрос, а 5% - не захотели.

Если говорить о политиках, которых упомянули более 1% опрошенных как «политиков года» и как «разочарование года», то ситуация такова:

Юлия Тимошенко – 4,4% и 1,5% соответственно;

Виктор Медведчук – 1,2% и 3,2% соответственно;

Виталий Кличко – по 1,1% в обеих номинациях.

Только как «политика года» вспоминали:

Юрия Бойко – 3,7%;

Евгения Мураева – 3,4%;

Игоря Смешко – 1,8%;

Владимира Гройсмана – 1,4%;

Сергея Притулу – 1%.

При этом только в номинацию «Разочарование года» попали:

Николай Тищенко – 1,2%;

Илья Кива – 1,2%;

премьер-министр Денис Шмыгаль – 1,1%.

Еще 3% респондентов разочаровали все политики, 1,3% опрошенных сказали, что разочарованием года не могут кого-то назвать, почти 15% затруднились с ответом, а 4% – не захотели отвечать на этот открытый вопрос.

Исследования провели с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Напомним, по результатам опроса Центра Разумкова, мнения о том, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок, придерживаются 18% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 67,5% украинцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».