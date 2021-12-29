Где обычно прячут подарки на Новый год: названы пять популярных мест
- 29.12.2021, 14:41
Больше половины опрошенных назвали одно место.
Подарки на новогодние праздники чаще всего прячут в шкафу, расположенном в спальне, в свободной комнате или в прихожей в гардеробе, пишет unian.net.
Еще одно популярное место для того, чтобы спрятать подарок, – это пространство под кроватью, свидетельствуют результаты исследования портала Neighbor, в котором приняли участие тысяча американцев.
По его данным, топ-5 самых популярных мест, в которых прячут подарки на Новый год, замыкает багажник автомобиля.
В исследовании говорится, что в шкафу подарки прятали 53% опрошенных, в свободной комнате – 32%, в гардеробе в прихожей и под кроватью – по 26%, а в багажнике машины – 25%.
Исследователи выяснили, что американцы чаще всего находили подарки в спальне – в шкафу или под кроватью презенты обнаруживали 49% опрошенных.