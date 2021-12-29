Европа отвязывается от Газпрома 2 Эль Мюрид

29.12.2021, 14:49

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Эль Мюрид

Американскую сланцевую отрасль может ожидать перезапуск.

Блумберг сообщил, что количество танкеров со сжиженным газом, идущих в направлении Европы, за выходные увеличилось на треть. Цены на газ (уточню — биржевые цены) упали уже до 1150 долларов за тысячу кубометров.

По факту происходит следующее. Европа отвязывается от Газпрома, как крупнейшего поставщика газа. Отвязка выглядит как сокращение заявок на российский газ. При этом потребитель психологически привыкает к тому, что дешевого газа уже не будет. По всей видимости, цена на него постепенно будет снижаться и составит 500-700 долларов за тысячу кубометров. Это крайне комфортная цена для американских сланцевиков, уровень рентабельности которых составляет приблизительно 70-90 долларов за тысячу кубометров в зависимости от месторождения. Соответственно, американскую сланцевую отрасль может ожидать перезапуск.

Принудительное отключение Газпрома от Европы (это, конечно, не отключение в прямом смысле, но о расширении поставок придется точно забыть) означает крах расчетов на окупаемость запущенных Потоков. Переориентация на Китай никого не пугает: во-первых, Силу Сибири еще строить и строить, ресурсная база у него весьма скудная. "Академик Черский", который должен был прокладывать трубу с сахалинских месторождений для увеличения ресурсной базы проекта Силы Сибири, был выключен на два года, теперь ему нужно вернуться, пройти переоборудование для прокладки труб меньшего диаметра — в общем, два с половиной года в никуда. Сила Сибири-2 еще только в проекте. В общем, "разворот на Восток" - это сладкая и пока малоосуществимая мечта. А убытки — вот они, уже сейчас.

В итоге все сливки снимают американцы. Они долго сидели в засаде, решали свои внутренние проблемы, сланцевая отрасль проходила через волны банкротств и укрупнения, и теперь на самое сладкое остается несколько крупнейших игроков, которые и будут оперировать на европейском и китайском рынках.

Это и есть стратегия. Когда можно позволить себе проиграть одно, два, пять сражений — но выиграть войну. Оставив конкурента с кучей ненужного и чудовищно дорогого металлолома и шлагбаумом перед перспективным рынком.

Эль Мюрид, t.me

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