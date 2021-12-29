Белорусские военные провоцируют польских пограничников выстрелами в воздух 4 29.12.2021, 14:53

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Обстановка на границе неспокойная.

Польские пограничники зафиксировали выстрелы со стороны Беларуси. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Анна Михальская, пишет издание wPolityce.

Обстановка на польско-белорусской границе неспокойная, хотя за последние 24 часа мы не зафиксировали ни одной попытки незаконного пересечения, сообщила пресс-секретарь Пограничной стражи лейтенант Анна Михальская.

«Это был первый день с начала миграционного кризиса, когда не было попыток силового пересечения границы. В то же время, однако, произошел ряд тревожных инцидентов. Был обстрелян участок, охраняемый пограничниками из Беловежа. На белорусской стороне границы появился автомобиль местных служб, и люди, находившиеся в нем, произвели два выстрела в воздух» — сказала Михальская.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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