США оставили авианосец в Средиземном море из-за ситуации вокруг Украины 29.12.2021, 14:56

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Авианосец «Гарри Трумэн» должен был направиться на Ближний Восток, но остался.

Военное руководство США приняло решение оставить атомный авианосец "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman) в акватории Средиземного моря на фоне напряженности на границе России и Украины. Об этом сообщили вечером во вторник, 28 декабря, информационные агентства AP, AFP и Reuters со ссылкой на представителя Пентагона, пишет "Немецкая волна".

По словам собеседника агентств, авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако график движения был изменен по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина. Такое решение отражает потребность в обеспечении "постоянного присутствия в Европе", оно необходимо, чтобы "заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне", отметил представитель военного ведомства.

Информацию подтвердило издание USNI News, освещающее деятельность ВМС США. Представитель Пентагона рассказал изданию, что авианосная группа пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.

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