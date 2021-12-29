Лукашенко остался безутешен 14 29.12.2021, 15:04

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фото: anadolu agency

Таракану в Санкт-Петербурге хотелось, чтобы его просто успокоили.

Любопытный диалог белорусского правителя с главой Роспотребнадзора Анной Поповой состоялся 28 декабря в Санкт-Петербурге, где проходил саммит глав государств СНГ.

Его приводит обозреватель «Коммерсанта» Андрей Колесников:

— Анна Юрьевна, все это хорошо,— наконец высказался Александр Лукашенко,— но для глав государств, вы понимаете, есть главное! Лечить мы будем, как бы то ни было. Главный ведь вопрос для нас — вопрос прогноза! С первых месяцев, вы это знаете, пандемии я всегда требовал от своих специалистов: дайте прогноз!

Он, конечно, сначала должен был рассказать про себя.

— Прогноз,— продолжал Лукашенко,— по конкретному штамму, который развивается... Ну и, упаси Господь, кто-то рискнет и даст прогноз на будущее! Честно признаюсь, что ни один прогноз уже по имеющимся штаммам в Беларуси. Несколько групп работали, все разные прогнозы... Честно вам скажу, по срокам ни один не оправдался!.. Может, вы нам скажете, что будет завтра? Вчера «дельта» или сегодня, завтра «омикрон»... Послезавтра что будет? На что нам ориентироваться?

Он требовал от нее невозможного. Понимал ли он это? Скорее всего, да. Но кажется, ему хотелось, чтобы его просто успокоили. Сказали, что все будет хорошо.

Ну чего ей в конце концов стоило?

Нет, она не могла так:

— Вопрос, конечно, крайне сложный, непростой! Я думаю, что ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но абсолютно точно: если мы сегодня не будем прививаться и принимать те санитарные меры, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже!.. Какой бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида. Поэтому вакцинная защита будет работать чуть больше, чуть меньше, но будет работать одинаково. Поэтому политика в Российской Федерации — это максимальный коллективный иммунитет, что мы сегодня и считаем... А вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным: он будет приходить в тот сезон, который себе выберет... Сейчас он приходит осенью и, наверное, весной.

Нет, она не могла его утешить. Но опять сказала, между прочим, больше, чем обычно.

Но тут нашелся человек, который уже давно знает, чего хочет Александр Лукашенко, гораздо лучше, чем Александр Лукашенко:

— Я разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи,— кивнул господин Путин.— Они провели исследования. «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон».

Видимо, с Александром Лукашенко так и надо — спокойно, холодно, глядя прямо в глаза: «я разговаривал», «он совершенно точно нейтрализует»...

— Он (Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи.— А. К.) мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени,— добавил Владимир Путин.— Но уровень нейтрализации очень высокий. Буквально два дня назад я с ним говорил. Он говорит: то, что мы сделали в институте, совершенно точно мы можем утверждать, на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени.

— Анна Юрьевна, насколько я понял из вашего дипломатического заявления, нам следует ждать новых штаммов коронавируса, на этом «омикроне» мы не остановимся, так? — Александр Лукашенко хотел все-таки удостовериться.

А вдруг она скажет, что остановимся, и тогда гора с плеч...

В конце концов, Александр Лукашенко — это же тот человек, который все не верил, что коронавирус существует. Для него главное — во что поверить.

— Ни один вирус не останавливается в своем развитии, и ожидать, что «омикрон» будет финальным вариантом, нельзя...— стояла на своем Анна Попова.— «Омикрон» уже сегодня более контагиозный, но менее тяжелые случаи вызывает. Какой будет следующий — сегодня сказать нельзя. Но любой вирус живет только тогда, когда он меняется!

Она все-таки понимала вирус как никто другой.

— Анна Юрьевна, последнее,— проговорил Александр Лукашенко.— Извините, что я задаю вам вопросы, для меня это важно! Скажите, «омикрон», если так, по-народному говорить, он полегче «дельты»?

— Из того, что мы видим, он («омикрон».— А. К.) вызывает более легкое течение,— признала все-таки, но с дальнейшими оговорками Анна Попова.

— Я к чему вас клонил...— признался наконец и Александр Лукашенко.— Хотел получить ответ! Если чувствуете вы, ученые, что «омикрон» все-таки полегче, чем «дельта», может быть, мы уже наблюдаем затухание в целом пандемии?

— Спасибо, нам тоже очень хочется надеяться, но пока мы такими надеждами себя не тешим,— снова восстала Анна Попова.

— Спасибо,— буркнул Александр Лукашенко.

Ей не удалось его утешить.

Ему и самому не удалось себя утешить.

Остался безутешен...

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