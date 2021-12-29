Ярош: Легкой прогулки у россиян не будет 4 29.12.2021, 15:05

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Дмитрий Ярош

Украина готова отразить атаки РФ.

Российские войска в случае нового вторжения в Украину не смогут быстро оккупировать Киев. Об этом в интервью lb.ua заявил бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

"Они уже подтянули [к границе Украины] установки разминирования. Подтащили понтонные мосты. Кстати, они концентрируются на черниговском направлении. То есть, по правде говоря, киевском… Но военные колонны так быстро не двигаются. Будет же оказываться сопротивление. Поэтому, соответственно, это сутки, сутки и сутки. Не так просто завезти одну воинскую часть, а когда их много – это процесс еще более тяжелый и длительный. Поэтому речь пойдет не о часах", – пояснил Ярош.

Он подчеркнул, что командование ВСУ понимает все угрозы и готовится к отражению возможного нападения.

"Так что легкой прогулки у них все равно не будет, Киев они не смогут мгновенно захватить. Это просто невозможно. Мне кажется, что им очень важно активизировать сейчас события на восточном фронте для того, чтобы максимально стянуть туда наши Вооруженные силы, а затем уже открывать другие направления. Это гипотетически, конечно… [Но у нас] боеспособные части расположены не только на востоке. И южное, крымское направление, и десантно-опасные направления – Николаевская и Одесская области – также прикрыты. И нет такого преимущества в силах, средствах Российской Федерации, чтобы они могли просто высадиться и что-нибудь захватить. Такого не будет", – отметил Ярош.

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