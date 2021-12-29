Минчанам разрешили пить в новогоднюю ночь только до 3-х часов 17 29.12.2021, 15:12

24,334

А что потом?

В минской милиции рассказали о том, как будут следить за порядком в новогоднюю ночь в столице.

По словам начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергея Горохова, на праздничных мероприятиях в Минске будут продавать алкоголь на розлив. Белорусы смогут его купить, но только до 3 ночи. После этого времени реализацию разливного алкоголя прекратят.

Понятно, что выпить минчане смогут и после 3 ночи. Но легально — только у себя дома или в гостях.

Горохов отметил, что «нахождение в местах гуляний в состоянии сильного опьянения будет контролироваться милицией», передает БелТА.

Особенно внимательно за порядком милиция будет следить на крупных открытых площадках, где ожидается более 500 участников. А вход на основные площадки будет через контрольно-пропускные пункты.

Кстати, ранее замдиректора «Столичной торговли и услуг» Юрий Натычко рассказал, что в столице из-за шампанского, ведь есть целый запас игристых вин. Например, бутылку в 0,75 литра можно будет купить от 6 рублей.

В новогоднюю ночь время работы праздничных ярмарок продлиться до 4:00. Там можно будет отведать драники и другие картофельные блюда, а также сладости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».