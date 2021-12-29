Ликвидации под оливье 3 Игорь Яковенко

29.12.2021, 15:27

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Этот год вполне может преподнести сюрприз в самый последний день.

Злодейства совершаются, когда жертва меньше всего готова к отпору. Гитлер напал на Советский Союз в воскресенье. Перед рассветом. Когда сон особенно крепок. Минюст всякий раз объявляет о включении новых жертв в списки иноагентов в пятницу. Когда газеты не выходят до понедельника. Масштабы злодейств несоразмерны – логика одна. В предновогоднюю декаду российская власть решила провести наиболее резонансные ликвидации. Под оливье. Чтобы народ особо громко не возмущался.

20 декабря - Луховицкий суд Московской области заблокировал сайт крупнейшего в России правозащитного проекта ОВД-ИНФО.

27 декабря - Городской суд Петрозаводска огласил третий вердикт по делу карельского историка-поисковика Юрия Дмитриева, приговорил 66-летнего историка к 15-и годам строгого режима, добавив еще 2 года к уже имеющимся 13. Фактически смертный приговор.

На 28 декабря - намечено решение по запрещению "Международного Мемориала".

На 29 декабря – запланирована ликвидация "Правозащитного Мемориала".

Все четыре крупные предновогодние ликвидации – акты личной мести, совершаемые открыто и демонстративно. Цель – не просто уничтожить наиболее крупные из оставшихся куски жизни, способные сопротивляться мертвечине сталинизма и фашизма, которые наконец подружились в стране, три четверти века назад победившей фашизм и 65 лет назад вроде бы отрекшийся от сталинизма. Цель – растоптать и унизить. Уничтожить морально.

Объекты для финальной показательной акции уничтожения выбраны безошибочно. Как четыре символа сопротивления.

ОВД-ИНФО – это десятки юристов, помогающих сотням задержанных на акциях протеста. Это одновременно хроника протеста, его зеркало, его скорая юридическая и правозащитная помощь и его аналитика. Глумливое обвинение суда в том, что ОВД-ИНФО оправдывает террористов и экстремистов – это чистый Оруэлл. Внутри этой логики любой адвокат – преступник, если и когда он берется защищать тех, на кого власть навесила ярлык «террориста» и «экстремиста».

Планомерное убийство историка Юрия Дмитриева, а 15-летний срок 66-летнему нездоровому человеку – это и есть планомерное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особым цинизмом. Так вот, это убийство – месть нынешних карельских чекистов за ту титаническую работу по раскрытию масштабов преступлений предшественников и духовных родителей этих чекистов, которую выполнял историк Юрий Дмитриев. Наследникам сталинских палачей важно уничтожить жертву не только физически, но и морально. Унизить и растоптать. Следователь НКВД Хват с этой целью мочился в лицо академику Вавилову. Духовные наследники Хвата из карельского ФСБ делают то же самое навешивая на главу Карельского Мемориала позорную высосанную из пальца статью о развратных действиях в отношении приемной дочери.

Сегодня и завтра суды над двумя Мемориалами. Путинский режим при любом исходе добивается своей цели. Даже в случае крайне маловероятного исхода, при котором одному из двух Мемориалов оставят жизнь это будет подано как «царская милость» за то, что множество правозащитников и СМИ, включая Нобелевского лауреата Муратова наперебой «целовали злодею ручку».

Демонстративное глумление над врагом, его публичное унижение, весь этот набор приемов из арсенала следователя НКВД Хвата не просто взят на вооружение, но и развит, расширен и модернизирован путинскими силовиками, тюремщиками и бойцами информационного фронта. Одни для этих целей используют швабру, другие клевету, оскорбления и угрозы.

Поскольку до тех, кого Путин объявил своими главными внешними врагами – до США, НАТО и Украины – шваброй не дотянуться, для них используются иные инструменты, и главный из них – телевизор. Гвоздем программы «60 минут» от 27.12.2021 был глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Скабеева пригласила дистанционно высказаться по поводу Украины и ее руководства. Россия давно асимметричная федерация и это стоило бы закрепить как-то в Конституции во время очередного голосования на пеньках и в багажниках. Из 85 субъектов федерации – 84 молчащих и один разговорчивый. Ни один из 85 глав российских регионов не дал отпор зарвавшемуся режиссеру Сокурову. Кроме Кадырова. Если надо объяснить НАТО и США, в чем они неправы, опять приходится это делать Кадырову, больше некому. В последнее время совершенно распоясалась Украина – отказывается кончать самоубийством и впускать в свое тело террористическое ОРДЛО. И снова Кадырову пришлось брать на себя дипломатические функции.

Вот образец дипломатии от Рамзана Кадырова:

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал Кадыров. Кроме того, он бы присоединил Украину к Чечне. «Украинский проблемный вопрос — это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там». Конец цитаты, из которой по произволу автора статьи изъят неопределенный артикль «дон», который глава Чечни вставляет через слово.

Одного Кадырова Скабеевой показалось мало и она вызвала в эфир «60 минут» украинского депутата из фракции Оппоблок Илью Киву, который горячо поддержал Кадырова:

«Кадыров является истинным гражданином России, он видит страдающий украинский народ. Мы говорим от имени славянских народов, которые должны объединиться и противостоять Западу». Конец цитаты.

Надо сказать, что идея, что Рамзан Кадыров должен говорить от имени славянских народов несколько смутила профессионального патриота Затулина и он отказался ее комментировать, но его мнением в этот раз пренебрегли. Но и союз Кадырова с Кивой неукротимой Скабеевой показался недостаточным и она позвала на помощь супругу Дмитрия Гордона Алесю Бацман, которая за день до этого, то есть 26.12.2021 рассказала о планах сделать Верку Сердючку (настоящее имя — Андрей Данилко) президентом Украины в 2019 году. Воспоминаниями журналистка поделилась на шоу «Хард с Влащенко»:

«Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги».

По словам супруги журналиста Дмитрия Гордона, Данилко мог стать одним из политиков, кто полностью перевернул бы тогда политический ландшафт в стране. «Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому"», — заявила Бацман.

Сюжет о Верке Сердючке, которая должна была вместо Зеленского стать президентом Украины легла на душу обитателям ток-шоу «60 минут» тем более что им только что постоянно показывали, какой разврат творится в армиях НАТО, где сплошные трансвеститы, транссексуалы и еще гомосексуалисты, а нормальных мужиков вообще нет...

Во второй половине декабря журналисты начинают просить экспертов подвести итоги года. Я бы не стал это делать до 31 декабря. Этот окаянный год вполне может преподнести неприятный сюрприз в самый последний день. Поскольку главный производитель неприятностей на планете всеми силами стремится оправдать матерную характеристику, которую ему дал покойный Борис Немцов…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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