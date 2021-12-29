Александра Герасименя распродает свои олимпийские медали, чтобы подать в суд на АБФФ и УЕФА 6 29.12.2021, 15:29

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Александра Герасименя

Их общая стоимость — 80 с лишним тысяч долларов.

Александра Герасименя, известная белорусская спортсменка, находящаяся в эмиграции, выставила на аукцион три своих Олимпийских медали. Два серебра 2012-го года и бронзу 2016-го. Общая стоимость оценивается в 80 с лишним тысяч долларов. В своем Instagram она это прокомментировала так:

- Я выставляю коллекцию своих олимпийских медалей на NFT аукцион в продолжении кампании по сбору средств для подачи в Спортивный арбитражный суд против АБФФ и УЕФА.

Эта коллекция, продолжает спортсменка, напоминание, что «бриллианты не навсегда», в отличие от вечных ценностей, таких, как правда, свобода и справедливость.

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