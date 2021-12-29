Порошенко и Разумков выигрывают у Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине 21 29.12.2021, 15:38

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Петр Порошенко

Опубликованы результаты опроса.

Президент Украины Владимир Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге, но во втором туре идет вровень с основным соперником – своим предшественником Петром Порошенко. Порошенко даже выигрывает у него с отрывом в доли процента. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова сообщает liga.net.

По данным социологов, если бы выборы были в ближайшее время, то среди определившихся и намеренных голосовать получились бы такие результаты (в скобках – ноябрьские результаты ЦР):

1. Владимир Зеленский – 24,2% (25,2%);

2. Петр Порошенко – 16,1% (17,5%);

3. Юлия Тимошенко – 9,9% (9,4%);

4. Дмитрий Разумков – 9,3% (7,5%);

5. Юрий Бойко – 9,2% (10,9%).

Во втором туре могли бы быть такие результаты при разных парах кандидатов:

1. Зеленский – 49,9%, Порошенко – 50,1%;

2. Зеленский – 63,1%, Бойко – 36,9%;

3. Зеленский – 53,4%, Тимошенко – 46,5%;

4. Зеленский – 43,6%, Разумков – 56,4%.

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

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