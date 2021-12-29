Ситуация на пределе 2 29.12.2021, 15:47

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Таракан полностью уничтожил экономику Беларуси.

Телеграм-канал «Баста» поделился мнением читателя:

— Лукашенко полностью уничтожил экономику и даже самое минимальное доверие к себе, нет никаких надежд, что c ним ситуация в стране стабилизируется. Цены в магазинах растут уже, кажется, по часам. В предверии праздников на итоговую сумму в чеке уже и смотреть страшно. Зато все средства, идущие с наших налогов, в том числе НДС, идут не на обеспечение качественного здравоохранения населению, не на поддержку рабочих, не на строительство школ и детских садов, а на искусственную поддержку власти, которую диктатор потерял в августе 2020 года.

Ситуация на пределе. Народу Беларуси остается расчитывать только на себя. Самое главное, что у нас есть — это мы сами и наши близкие. Нам незачем подвергать себя опасности. Власти снова начали скрывать статистики по пенсионерам, по количеству заразившихся. Нет никаких оснований поддерживать полностью дырявый режим, который тратит наши средства исключительно на укрепление синих пальцев, чтобы лучше держаться.

Кроме того, мы не забываем про незаконно осужденных людей. Мы должны сделать все, чтобы освободить всех незаконно осужденных и восстановить правосудие в нашей стране в новом году. Их свобода = наша свобода!

Жыве Беларусь!

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