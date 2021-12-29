Ученые назвали пять правил, которые помогут продлить молодость 3 29.12.2021, 15:54

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Важно избавиться от газировки и других сладких напитков.

Исследователи из Калифорнийского университета Сан-Франциско назвали распространенные привычки, отказ от которых позволит замедлить процессы старения в организме. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Результаты проведенного исследования показали, что газировка и другие сладкие напитки оказывают негативное воздействие на человеческий организм, влияя на его ДНК. По данным ученых, газировка ускоряет процесс укорачивания теломеров – особых участков хромосом, уменьшающихся с течением времени. Такой эффект прямо способствует старению, поскольку чем короче теломеры, тем старее организм.

Употребление сахара также имеет вредные последствия, поскольку сахароза повреждает аминокислоты в эластине и коллагене. Из-за этого портится кожа: она перестает быть гладкой и подтянутой.

Еще одним фактором, ускоряющим старение на генетическом уровне, является стресс. Кроме того, регулярное нервное напряжение способствует повышению риска сердечных болезней и онкологии.

Сокращение употребления алкоголя представляет собой очевидную, но эффективную меру, которая поможет избежать отечности и преждевременных морщин.

Также американские исследователи отмечают важную роль здорового и продолжительного сна. По их данным, за 7–9 часов покоя процессы восстановления кожи становятся на треть интенсивнее, что также замедляет старение.

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