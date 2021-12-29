Украина продлила срок легального пребывания в стране для белорусов 29.12.2021, 16:09

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В ближайшее время будет опубликовано решение.

Кабинет министров Украины продлил еще на год увеличенный срок легального пребывания граждан Беларуси в стране. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Вопрос о продлении действия постановления задал депутат от партии «Европейская Солидарность», глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко.

«Относительно первой части вопроса вы опоздали. Мы решение приняли. Оно будет опубликовано. Обычно правительство держит такие вещи на контроле. Мы продлили еще на год. И 180 дней продлены еще на год. Все эти вещи обработаны и приняты правительством», — ответил премьер-министр Украины.

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