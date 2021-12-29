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Польша практически обновила рекорд умерших от COVID-19 за сутки

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  • 29.12.2021, 16:20
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Польша практически обновила рекорд умерших от COVID-19 за сутки

Большая часть из них не была вакцинирована.

В Польше сообщили о 794 смертях больных коронавирусом за последние сутки, что является наибольшим показателем продолжающейся волны эпидемии и вторым наибольшим за все время эпидемии. 600 человек из 794 не были вакцинированы.

Об этом сообщает RMF24.

Большинство из 794 умерших – 567 человек – имели другие хронические заболевания, осложненные Covid-19.

Предыдущий рекорд продолжающейся волны зарегистрировали на прошлой неделе – 775 умерших пациенты за 24 часа.

Самый высокий максимум умерших от эпидемии был в апреле 2021 года – 803 за сутки.

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