Польша практически обновила рекорд умерших от COVID-19 за сутки

Польша практически обновила рекорд умерших от COVID-19 за сутки14
- 29.12.2021, 16:20
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Большая часть из них не была вакцинирована.
В Польше сообщили о 794 смертях больных коронавирусом за последние сутки, что является наибольшим показателем продолжающейся волны эпидемии и вторым наибольшим за все время эпидемии. 600 человек из 794 не были вакцинированы.
Об этом сообщает RMF24.
Большинство из 794 умерших – 567 человек – имели другие хронические заболевания, осложненные Covid-19.
Предыдущий рекорд продолжающейся волны зарегистрировали на прошлой неделе – 775 умерших пациенты за 24 часа.
Самый высокий максимум умерших от эпидемии был в апреле 2021 года – 803 за сутки.