Известного барда уволили из Могилевского драмтеатра 1 29.12.2021, 17:14

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Александр Баль

Александр Баль записал песню в поддержку протестующих белорусов.

Известный бард Александр Баль больше не работает в Могилевского драмтеатра, где исполнял обязанности заведующего музыкальной частью. Как пишет 6tvby.news, ему порекомендовали уволиться.

В Москве он завоевал Гран-при на фестивале авторской песни «Покровский собор» в 2021 году. В этом году призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей, а главный призер получил 350 тысяч рублей.

В октябре прошлого года он написал песню «На Родине моей беда», в которой поет о событиях, последоваших после президентских выборов 9 августа.

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