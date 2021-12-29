Бабушкины гостинцы: стоит ли позволять детям есть сладости в праздники? 1 29.12.2021, 17:26

Общие правила для снижения сахара в детском рационе.

Педиатр Анна Левадная рассказала сайту healthinfo.ua, как реагировать родителям, если детям дарят сладости.

Многие придерживающего принципов правильного питания родители запрещают приносить в качестве презента детям сладости. Однако, по словам специалиста, делать этого не стоит, особенно в период новогодних праздников.

«Не ставьте строгих запретов, не демонизируйте сахар чтобы не вызвать обратную реакцию. Относитесь спокойно к сладостям. Да, старайтесь минимизировать употребление сахара в рационе, не покупать сладости в дом, но помните, что отклонения допустимы. И новогодние подарки, гостинцы от бабушек, походы в гости-могут быть исключением», — посоветовала эксперт.

Она подчеркнула, что сладости являются частью социальной жизни ребенка и праздника. Поэтому не стоит затевать ссору с родственниками, которые решили побаловать детей сладким.

Для того, чтобы снизить количество сахара в детском рационе достаточно придерживаться общего вектора здорового питания, предлагать ребенку разнообразие других блюд и уделять внимание его физической активности.

Кроме того, врач посоветовала не злоупотреблять заменителями сахара, так как их употребление также несет в себе риски для здоровья.

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