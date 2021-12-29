«Когда придет день перемен, прыгнем в машину и полетим на ракете» 1 29.12.2021, 17:45

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Бчб-невеста рассказала о своем первом году не в Беларуси.

Инна Зайцева с семьей сейчас живет в Украине. Она была вынуждена бежать с родины из-за преследований со стороны властей. «Белсат» поговорил с Инной о ее знаменитом образе и расспросили о планах на будущее.

То, как появился известный образ Инны, звучит как сказка:

«Жила себе домохозяйка, пилила себе доски, сидела дома, и все у нее было хорошо: муж, дети. И тут муж мне начал говорить, что к выборам что-то планируется, и есть такой интересный кандидат – Виктор Бабарико. Я посмотрела фото, какой-то такой неуклюжий. Думаю: что тут интересного. А муж мне говорит: Инна, послушай хоть одно его интервью, даже которому два года. Я гладила бесконечную гору одежды и включила интервью Бабарико, где он размышлял о любви и механизмах построения системы управления, о планах и своей благотворительной и культурной деятельности. Я на середине интервью поняла, что у меня в голове пульсирует только одна мысль: о, боги, неужели нашей страной может управлять кто-то умный, кто-то порядочный! Даже не верится».

С тех пор Инна начала интересоваться предвыборной кампанией и фактически прошла путь многих белорусов: от равнодушия к активным действиям.

«Я стала возмущаться задержаниям, обыскам, как Тихановского брали с этой провокацией. Мне очень импонировала позиция Бабарико: взять ответственность на себя за свою страну, и что никто никому не должен. Я пошла наблюдателем на выборы. У нас Тихановская победила, кстати. Когда начались события 9-10 августа, я была в городе, видела все своими глазами. Я насобирала эту энергию возмущения и смогла себе позволить, как мать двоих детей, такую мирную форму протеста», – вспоминает собеседница.

Взять и покрасить свое свадебное платье Инна решила в сентябре. К тому времени она уже поняла, как ей близка национальная символика.

«Для меня надеть свое свадебное платье с нарисованной красной полосой было настолько очевидно, что я была уверена: таких, как я, будут тысячи. Особенно после первого выхода. Думала, что будет еще тысяча невест. Я думала, что если мы все равно ходим, то почему бы не делать это громко. А если все равно сажают, то пусть это будет что-то такое, что оставило бы после себя отпечаток. Обидно сидеть, когда ты просто мимо проходил», – убеждена Инна.

Задержание героини протеста в Гродно стало громкой историей. Туда она отправилась, чтобы поддержать рабочих из «Гродно-Азота»:

«Люди уже с собой боялись флаги носить. Ведь если у тебя находили флаг в сумке, то это тоже считали пикетированием и отправляли людей на сутки. И в тот период был зов о поддержании «Гродно-Азота», все очень рассчитывали на него тогда. Это был призыв Тихановской о забастовке, и рабочих начали избивать, задерживать. И мы, минчане, решили ехать их поддержать».

Инна сделала фото возле завода, прислала в СМИ, его сразу опубликовали и все узнали, где сейчас бчб-невеста. Она уже собиралась возвращаться из Гродно в Минск, когда ей позвонили якобы фанаты и попросили встретиться.

«Моя бдительность пригасла, и я пригласила их на встречу, хотя я уже была в машине и надо было ехать из города. Они подъехали и взяли меня, записали еще видеоинтервью, которое потом на БТ показывали, пытались меня на какие-то заявления раскрутить, но у них ничего не получилось. И отправили меня в ИВС, забрали платье и наказали штрафом. Так закончилось мое рандеву в Гродно», – рассказывает Инна.

Однако после того случая Инна еще не была готова уехать из страны. На момент, когда она покидала Беларусь, у нее было 9 протоколов.

«Каждая моя фотография в СМИ приводила к приглашению в РУВД. Я приезжала, мы мило беседовали в кабинете, пили кофе. То есть следователи будто бы тоже хотели перемен, но чтобы это кто-то другой сделал. Потом мне позвонили и сказали, что у них было какое-то собрание, посвященное нашей семье, и меня по-доброму, деликатно попросили, чтобы мы затихли и успокоились, сказали, что нет такого варианта, чтобы нас оставили в покое. Тогда мы начали с мужем обсуждать, что настанет такой момент, когда придется уехать», – вспоминает собеседница.

Муж Инны долго не мог поверить, что его жену могут посадить просто за то, что она надевает свадебное платье:

«Он говорил, что это уже будет суперрепрессивное государство, и мы до такого не дошли. А потом нас двох вызвали за флаг на нашем доме. Я спросила, будут ли кого из нас сажать, они сказали, что нет, но мы собрали мужнины вещи. И просто зашел в кабинет руководитель РУВД и сказал, что Зайцев поедет на Окрестина. Следователь сам был растерян, мне показалось. И он мне говорит: Пожалуйста, успокойтесь. А как ты успокоишься, если ты бчб-невеста?»

У Инны и мужа был план на такой случай: если его сажают в тюрьму, она с детьми уезжает за границу. На то время младшему ребенку не было еще трех лет, и Инна боялась, что детишек направят в приют. А пока дедушка и бабушка будут доказывать свои права на уход за малышами, те получат сильную травму.

«Мы очень хорошо взвешивали, что может быть с детьми, и решили, что не можем рисковать. Поэтому решили, что я с детьми уеду, чтобы Андрей знал, что мы в безопасности. И 17 декабря прошлого года мы напихали в автомобиль вещи, все, что могли свезти, и поехали в Украину. Был сильный стресс и постоянное ожидание задержания. Муж отсидел 13 суток за пикет, и потом через месяц он к нам приехал», – признается Инна.

Зайцевы сначала снимали жилье в Киеве и надеялись, что весной возобновятся протесты, что-то изменится, они вернутся домой. Но потом они поняли, что возобновить протесты в прошлогоднем формате уже невозможно. Тогда они приобрели дом под Киевом, сейчас делают там ремонт, а Инна ведет блог о своей жизни:

«Мои подписчики даже мне пишут: Инна, ты бы не сообщала где ты. А чего стесняться? Если гэбэшники меня захотят найти, они меня все равно найдут. Поэтому хватит бояться, я в Беларуси набоялась. Сколько можно?»

Инна признается, что в семье нет планов на эмиграцию, они ждут, когда дома что-то изменится:

«Мы решили далеко не уезжать от границы. Приобрели старенькую избушку и дернули туда. Мы в восторге от деревенской жизни в Украине. Здесь деревни на самом деле удобные для жизни, нет нужды ездить в город. Единственное – вопрос с работой, но мы с мужем работаем дистанционно, и не привязаны к городу».

Инна признается, что собственная недвижимость не станет для Зайцевых причиной остаться в Украине.

«У нас здесь старый сад, очень терапевтическое место. Если у тебя двое детей, то сложно арендовать жилье и быть в подвешенном состоянии. Хотелось заземлиться. Но когда придет день перемен, мы собираемся и едем домой. Прыгнем в машину и полетим на ракете. Буду в бчб-платье на капоте сидеть», – говорит Инна.

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