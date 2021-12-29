«Черные лебеди» в виде санкций 29.12.2021, 17:50

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Основной удар от ограничительных мер против белорусского режима ожидается в 2022 году.

Весь год политические действия властей становились причинами принятия западными странами все новых ограничительных мер, пишет zerkalo.io. И если начиналось все с безобидных политических решений ЕС в виде запрета на въезд для отдельных лиц, то после принудительной посадки самолета Ryanair Запад перешел к экономическому давлению. Середину года Беларусь встретила с точечными санкциями против отдельных предприятий и секторальными, которые затронули табачную и калийную отрасли, а также нефтепереработку.

Дальше — больше: к ограничительным мерам присоединились США, Канада, Великобритания. И пусть основной удар от санкций ожидается в 2022 году, потому что они не затрагивают действующие контракты, уже в этом они начали оказывать негативный эффект. Точное влияние на отрасли, которых коснулись ограничения, оценить довольно трудно, так как Белстат практически моментально закрывал статистику по этим экспортным позициям. Но сами чиновники признавали, что потери есть, в третьем квартале шла речь о потерях нефтепереработки в 80 млн долларов. А в целом, по словам замглавы Администрации президента Дмитрия Крутого, санкции затрагивают экспорт на 250−300 млн долларов.

Но прямые потери — это только часть вопроса. Введение санкций еще больше подчеркнуло подпорченную репрессиями и политическим кризисом репутацию Беларуси, в итоге зарубежные компании стали осторожнее принимать решения о сотрудничестве с белорусскими, снижать или полностью прекращать инвестиции в нашу экономику. Причем это касается не только западных партнеров и контрагентов, но и восточных друзей, например, китайские инвесторы отказались вкладываться в строительство нового калийного комбината.

Сейчас в подвешенном состоянии остаются поставки калийных удобрений через территорию Литвы. А экспорт этой продукции — это один из основных источников доходов на внешних рынках. Если Вильнюс откажется продолжать транзит калийных удобрений «Беларуськалия», то потери для отечественной экономики окажутся куда более серьезными.

Учитывая причины небывалых успехов во внешней торговле, тренд на сверхдоходы от нее не будет долговременным. Более того, он уже заметно замедлился. Его дальнейшее затухание вместе с началом действия основной части санкций в новом году ощутимо снизит былое положительное влияние внешней торговли на экономику страны.

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