Российский суд отменил арест видеоблогеру Хованскому 29.12.2021, 18:12

юрий хованский

Он выйдет после полугода в СИЗО.

В России Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому: вместо ареста для него избран в качестве такой меры запрет определенных действий, сообщает currenttime.tv.

Ютубер Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, провел в СИЗО более полугода, его арестовали в июне 2021-го.

По решению суда Хованскому запрещено: выходить из дома в ночное время с 22 до 10 часов; посещать место преступления на улице Пушкинской и подходить к нему ближе, чем на 300 метров; посещать места культурно-массовых мероприятий; использовать средства связи, в том числе интернет (исключение – связь с представителями контролирующих этот запрет органов или вызов экстренных служб); общаться со свидетелями по своему делу или журналистами.

При этом следователь требовал запретить Хованскому общаться с близкими (в частности, с девушкой и матерью), но судья разрешила ему это общение.

Отпустить Хованского должны в день вынесения решения, 29 декабря.

Обвинению Хованскому, на чей ютуб-канал подписаны более 4 млн человек, предъявлено по статье об оправдании терроризма за песню о "Норд-Осте". Блогер исполнил ее в 2012 году, когда статьи 205.2 УК РФ в сегодняшней формулировке не существовало. Хованский утверждает, что видео с исполнением песни он нигде и никогда не публиковал. Ролик появился незадолго до ареста Хованского на ютуб-канале с несколькими подписчиками.

По версии обвинения, песня была исполнена во время стрима в 2018 году, эту версию подтверждают несколько свидетелей, обратившихся в Центр по борьбе с экстремизмом (Центр "Э") через три года после якобы увиденного. В показаниях троих из них совпадают целые фразы, двое могли в прошлом работать в правоохранительных органах, выяснили журналисты.

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