Фанаты минского «Динамо»: Бойкот матчей, разрыв союза с ЦСКА, атрибутика только на белорусском языке
- 29.12.2021, 18:19
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Фанаты столичного футбольного клуба выступили с официальным заявлением.
Динамовские фанаты объявили бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси — из-за политической ситуации в стране. При этом они подчеркнули, что ходить на обычную, не «фанатскую», трибуну на игры тоже не разрешается.
Пункты заявления:
– Бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси в связи с политической обстановкой в стране. На обычную трибуну тоже ходить нельзя.
– Разрыв союза с фанатами ЦСКА (Москва, Россия).
– Запрет любых драк с оппонентами на территории Беларуси.
– Фанаты киевского «Динамо» и их союзники больше не являются врагами.
– Все баннеры, атрибутика, майки, кепки, стикеры отныне только на белорусском языке.
– Запрет любой символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом.