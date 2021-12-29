Фанаты минского «Динамо»: Бойкот матчей, разрыв союза с ЦСКА, атрибутика только на белорусском языке 29.12.2021, 18:19

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Фанаты столичного футбольного клуба выступили с официальным заявлением.

Динамовские фанаты объявили бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси — из-за политической ситуации в стране. При этом они подчеркнули, что ходить на обычную, не «фанатскую», трибуну на игры тоже не разрешается.

Пункты заявления:

– Бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси в связи с политической обстановкой в стране. На обычную трибуну тоже ходить нельзя.

– Разрыв союза с фанатами ЦСКА (Москва, Россия).

– Запрет любых драк с оппонентами на территории Беларуси.

– Фанаты киевского «Динамо» и их союзники больше не являются врагами.

– Все баннеры, атрибутика, майки, кепки, стикеры отныне только на белорусском языке.

– Запрет любой символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом.

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