Минздрав: Заразившиеся «омикроном» белорусы не были привиты

Минздрав: Заразившиеся «омикроном» белорусы не были привиты13
- 29.12.2021, 18:45
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Новый штамм коронавируса выявлен у четырех минчан.
Новый штамм коронавируса выявлен у четырех минчан. Это первые подтвержденные случаи заражения «омикроном» в Беларуси, сообщает Министерство здравоохранения.
В ведомстве указали, что все заболевшие «омикроном» — минчане в возрасте от 20 до 46 лет. Никто из них не был привит от коронавируса.
Один из заболевших в ориентировочные сроки заражения находился за пределами республики — в Египте.
Также установлено, что одна из заболевших в ноябре 2020 года уже перенесла коронавирусную инфекцию, что свидетельствует о повторном случае заболевания.
Как ранее сообщали специалисты, заражение омикрон-штаммом легко можно спутать с гриппом, так как симптомы у них очень похожи, — это першение в горле, лихорадка, мышечные боли.
Число заражений «омикроном» растет гораздо быстрее, чем «дельтой», подчеркивают в ВОЗ. По данным организации, число зараженных в среднем удваивается примерно каждые три дня.
При этом лица, уже переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом по сравнению с вариантом «дельта».