Зачем немецкие студенты изучают протесты в Беларуси?2
- 29.12.2021, 18:50
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Они встречаются с белорусской диаспорой в Германии, участвуют в их акциях, собирают материалы о диктатуре.
В течение полугода студенты Дортмундского университета прикладных наук изучали белорусские протесты.
Они встречались с белорусской диаспорой в Германии, участвовали в их акциях солидарности, собирали материалы о диктатуре и репрессиях в стране, выпустили газету о протестах в Беларуси.
Что это им дало - в материале DW.