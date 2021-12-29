Зачем немецкие студенты изучают протесты в Беларуси? 2 29.12.2021, 18:50

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фото: Reuters

Они встречаются с белорусской диаспорой в Германии, участвуют в их акциях, собирают материалы о диктатуре.

В течение полугода студенты Дортмундского университета прикладных наук изучали белорусские протесты.

Они встречались с белорусской диаспорой в Германии, участвовали в их акциях солидарности, собирали материалы о диктатуре и репрессиях в стране, выпустили газету о протестах в Беларуси.

Что это им дало - в материале DW.

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