Apple выплатила топ-сотрудникам по 180 тысяч долларов 2 29.12.2021, 19:03

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Чтобы не сбегали к конкурентам.

Американская компания Apple выплатила своим лучшим инженерам премии для того, чтобы они не перешли работать в конкурирующие фирмы. Суммы выплат колебались до 50 до 180 тысяч долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно, на минувшей неделе компания Apple проинформировала некоторых сотрудников, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами программного обеспечения, о начислении бонусов.

"Бонусы, которые стали неожиданностью для тех, кто их получил, в некоторых случаях варьировались от 50 до 180 тысяч долларов", - пишет издание.

Инженеры, получившие вознаграждение, попросили не называть свои имена, так как подобные выплаты были рассчитаны не для всех сотрудников компании, а только лучших. Представители компании также отказались от комментариев.

По мнению СМИ, это был вынужденный шаг в связи с тем, что корпорация Meta за последние несколько месяцев переманила к себе около 100 инженеров из Apple. В свою очередь компания Apple занималась аналогичным завлечением сотрудников Meta.

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