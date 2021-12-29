Режим заблокировал сайт барановичского издания «Intex-Press» 1 29.12.2021, 19:12

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В мае региональная газета впервые за 26-лет не вышла в печатной версии.

Сайт независимого барановичского интернет-издания «Intex-Press» с 29 декабря заблокирован.

Такой «подарок» от Министерства информации издание получило ко дню рождения 30 декабря, прислав копию приказа за подписью министра об ограничении доступа к сайту intex-press.by.

Причиной блокировки сайта стало якобы «нарушения законодательства о средствах массовой информации в части размещения информации, распространение которой запрещено». Сколько времени будет действовать это ограничение, не указано.

«К сожалению, наш сайт уже перестал открываться в Беларуси. На данный момент наши специалисты решают технические вопросы по возобновлению доступа к нашим материалам. Мы продолжаем работать для вас и надеемся, что вы останетесь с нами и поддержите нас в это непростое время», – написала редакция в телеграм-канале «Intex-Press».

На данный момент сайт доступен через VPN, также работают соцсети издания.

Проблемы в редакции появились после публикации интервью со Светланой Тихановской. Разговор с экс-кандидатом в президенты попал под жесткий прессинг со стороны властей и был включен в список экстремистских материалов, а редакция была вынуждена заплатить штраф. В мае региональная газета «Intex-press» впервые за 26-летнюю историю существования не вышла в печатной версии: тогда издательство расторгло договор на печатание.

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