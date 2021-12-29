Netflix обяжут транслировать российскую пропаганду 11 29.12.2021, 19:20

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В противном случае - блокировка.

Стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, будет обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом ТАСС рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона «Об информации…», включая ее самые свежие дополнения, например, распространять 20 федеральных телеканалов», - сказал он. Данная норма вступит в силу в марте 2022 года.

По словам Бырдина, согласно нормам закона, выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо, при этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала такого юрлица. «Больше - только с разрешения специальной правительственной комиссии. Акции или доли российских онлайн-кинотеатров владельцам иностранных видеосервисов не принадлежат, а вот сервис Netflix, включая сайт Netflix.com и приложения под различные платформы, принадлежит зарегистрированной в США компании Netflix Inc. По идее, для соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. должен открыть в России юрлицо, найти партнера на 80% доли этой компании или, если хочет сохранить 100-процентный контроль, обратиться в специальную правительственную комиссию за таким разрешением», - сказал он.

Ассоциация «Интернет-видео» приветствует шаг Роскомнадзора, отметил Бырдин. «Поскольку до настоящего момента регулирование аудиовизуальных сервисов касалось только российских компаний, лед тронулся. Целый ряд иностранных ресурсов следует включить в реестр вслед за Netflix: Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие», - заключил он.

Глава комитета по телекоммуникациям ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», генеральный директор компании «Автоматические радиоэлектронные системы» Николай Михайлов уточнил ТАСС, что Netflix должен будет использовать программное обеспечение либо уполномоченной организации, либо свое собственное проприетарное ПО, но при этом доработать его под требования Роскомнадзора.

По словам Михайлова, для организации трансляции первого, второго мультиплекса в аудиовизуальных сервисах в России необходимо использовать не зарубежный софт, а российский. «А именно тиражные программные продукты, включенные в реестр отечественного ПО. Такая мера позволила бы не только поддерживать российских разработчиков ПО, но и развивать технологическую независимость страны», - заключил он.

Роскомнадзор внес американский стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря.

В реестр РКН на сегодняшний день включены более 20 платформ, включая Okko, Kion, Premier, Megogo, Start, Wink и другие.

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