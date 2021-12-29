В Могилеве таксист начал движение, не дождавшись, пока выйдет пассажирка 11 29.12.2021, 19:32

6,860

Видеофакт.

Пассажирка такси получила травмы в аварии, которая произошла утром 19 декабря в Могилеве. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в ГАИ, водитель такси доставил двух женщин в один из дворов по улице Крупской. Как только из машины вышла первая женщина, 63-летний мужчина начал движение. В этот момент вторая женщина только начала выходить из автомобиля — она не удержалась и упала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».