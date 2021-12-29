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В Могилеве таксист начал движение, не дождавшись, пока выйдет пассажирка

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  • 29.12.2021, 19:32
  • 6,860
В Могилеве таксист начал движение, не дождавшись, пока выйдет пассажирка

Видеофакт.

Пассажирка такси получила травмы в аварии, которая произошла утром 19 декабря в Могилеве. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в ГАИ, водитель такси доставил двух женщин в один из дворов по улице Крупской. Как только из машины вышла первая женщина, 63-летний мужчина начал движение. В этот момент вторая женщина только начала выходить из автомобиля — она не удержалась и упала.

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