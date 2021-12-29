В Казахстане официально отменили смертную казнь 2 29.12.2021, 19:35

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Президент Казахстана сегодня подписал соответствующий закон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 декабря подписал закон об отмене в стране смертной казни. Об этом сообщает пресс-служба его администрации.

"Главой государства подписан закон республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросу отмены смертной казни". Текст закона публикуется в печати", – сказано в сообщении.

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