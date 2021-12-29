Во Франции шквальный прирост COVID-больных 4 29.12.2021, 19:51

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Ежесекундно регистрируют двух заболевших французов.

Во Франции в среду, 29 декабря, был зарегистрирован новый антирекорд - впервые с начала пандемии выявили более 200 тысяч новых заражений коронавирусом, сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения Франции зафиксировало 208 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за последние 24 часа. Как сообщил глава ведомства Ольиве Веран, - это национальный и европейский рекорд.

Веран также отметил, что каждую секунду у двух французов выявляют положительный результат теста на COVID-19.

К слову, население Франции составляет около 67 млн человек.

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